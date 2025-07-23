«Заехала в индейскую деревню, но там было даже страшно — мало людей и много полиции. Подумала: ладно, тут мне делать нечего». Туктамышева о поездке в США

"Поездка получилось очень насыщенной. Как только появлялось свободное время, я использовала его с умом: в выходные всегда выезжала из Лос-Анджелеса. Получилось увидеть Гранд-Каньон — путь туда лежит через Лас-Вегас, так что посмотрела и на этот сумасшедший город. Еще по дороге увидела заброшенный город, заехала в индейскую деревню, но там было даже немного страшно — мало людей и много полиции. Подумала: ладно, тут мне делать нечего.
Еще я побывала на водопаде Йосемите, в национальном парке Секвойя. Отдых был диким — ночевки в палатках. Одновременно с этим удавалось тренироваться, изучать Лос-Анджелес, съездить в Диснейленд. По-моему, я практически не сидела дома. Только когда сильно уставала, могла провести вечер спокойно. Но движения было много! В этой поездке хотелось объять необъятное.
Все было комфортно, удобно и продуманно. Не было моментов, когда не знаешь, чем заняться. Очень помогал чат GPT — с его помощью я выстраивала маршрут, искала, как интересно провести вечер. А еще большую роль сыграло то, что впервые в Америке я взяла машину напрокат. И это совершенно другие впечатления — когда ты свободен в поездках.
Вообще, там очень сложно без машины. Когда я приезжала туда на сборы, то не ощущала этого: была рабочая система. У нас был трансфер от аэропорта до отеля, на каток тоже отвозили. А в этот раз на машине удалось посмотреть намного больше. Для меня Америка заиграла другими красками, остались крутые впечатления.
Мне понравилось, что во многих туристических местах нет ограничений. Например, на водопадах были специальные дорожки, но в то же время можно было с них сойти и самостоятельно взбираться по камням — так близко к водопаду, что можно было даже намокнуть под его брызгами.
Я обожаю такую дикую историю, когда ты не идешь вместе с группой, а находишь свои пути. И тогда перед тобой открывается невероятный вид — все сразу масштабнее, а ты сама так близко к водопаду. Я даже радугу видела! Так здорово: и вода, и скалы, и горы, и лес.
Для меня это лучший отдых — немножко с экстримом, адреналин вырабатывается. А как награда — впечатляющий вид на краю пропасти. Так было и на Большом Каньоне — там тоже можно сойти с пешей тропы и погулять по камням. И чем ближе к обрыву, тем интереснее открывается вид. Там было страшнее. Но этого того точно стоило!
В Америке такой отдых очень распространен: просто берешь палатку и останавливаешься в кемпинге вместо отелей. В таком палаточном кемпинге ты лучше чувствуешь соединение с природой. Первый раз я поехала без опыта, было не очень комфортно, потому что ночь провела без обогревателя. А там климат с резкими перепадами температуры: то есть днем может доходить до +48, а ночью падать до +13. Так что в первую поездку с палаткой я замерзла.
Зато вторая остановка в кемпинге прошла идеально: был и обогреватель, и вентилятор для каждой палатки. Рядом — речка, баня, гамаки. Утром просыпаешься, идешь в баню, паришься с вениками, потом купаешься в горной реке, тут же можно погулять.
Во время одной из таких прогулок я даже краем глаза увидела змею — была в восторге! Мечтала увидеть большую змею. Змея же увидела человека рядом, начала защищаться и прятаться — залезла под камень.
Такой отдых мне кажется самым интересным, я даже друзьям с катка сразу рассказала: если хотите хорошо отдохнуть и отключиться от современных благ, то такой выезд — супервариант: и комфортно, и в то же время отдыхаешь от всей этой суеты«, — рассказала Туктамышева в своем блоге на Спортсе»".
Дикая поездка Туктамышевой в США: ночевки в палатке и тренировки у Арутюняна.