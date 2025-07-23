«Заехала в индейскую деревню, но там было даже страшно — мало людей и много полиции. Подумала: ладно, тут мне делать нечего». Туктамышева о поездке в США

В Америке такой отдых очень распространен: просто берешь палатку и останавливаешься в кемпинге вместо отелей. В таком палаточном кемпинге ты лучше чувствуешь соединение с природой. Первый раз я поехала без опыта, было не очень комфортно, потому что ночь провела без обогревателя. А там климат с резкими перепадами температуры: то есть днем может доходить до +48, а ночью падать до +13. Так что в первую поездку с палаткой я замерзла.