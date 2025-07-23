Туктамышева о ценах в США: «Продукты в магазинах дорогие. Если не брать все с приставкой “эко”, не искать без добавок и ГМО, то можно нормально жить»

"Расскажу немного о быте и стереотипах про США.
1. Удивило, что в Америке практически нет автобусов. Может, я ездила по таким дорогам, где их нет: жила в небольшом пригороде и добиралась до катка по шоссе. Так что когда я видела автобус, то сразу думала: неужели!
В небольших городках, где нет многоэтажек, принято водить машину с ранних лет — все получают права в 16 и сразу садятся за руль. Так что комфортного общественного транспорта там нет.
2. В городке, где я снимала дом, бездомных не было. Но когда заезжаешь в Лос-Анджелес, это бросается в глаза: часто встречаешь людей, живущих на улице. Так что как рассказывают про США — так оно и есть.
3. Продукты в магазинах дорогие. Меньше чем на 100−150 долларов я практически ни разу не закупалась. Обычно брала продукты на неделю.
Мне кажется, все чуть-чуть дороже, чем в России. Конечно, если не брать все с приставкой «эко», не искать продукты без добавок и ГМО, то можно нормально жить. Но если переходить на якобы здоровую еду (она, скорее всего, правда качественнее), то получается в разы дороже.
Есть отдельные магазины здорового питания: мясо, сыры. Как и у нас фермерские магазины. Но в Америке разница в цене больше бросается в глаза. Хочешь питаться хорошо — плати хорошие деньги.
Зато выбор продуктов невероятно большой. У них огромные магазины: заходишь — и глаза разбегаются. Честно, я даже не решила для себя, такое изобилие — это хорошо или плохо. Наверное, одновременно«, — написала Туктамышева в своем блоге на Спортсе»".
Дикая поездка Туктамышевой в США: ночевки в палатке и тренировки у Арутюняна.