Туктамышева о ценах в США: «Продукты в магазинах дорогие. Если не брать все с приставкой “эко”, не искать без добавок и ГМО, то можно нормально жить»

Мне кажется, все чуть-чуть дороже, чем в России. Конечно, если не брать все с приставкой «эко», не искать продукты без добавок и ГМО, то можно нормально жить. Но если переходить на якобы здоровую еду (она, скорее всего, правда качественнее), то получается в разы дороже.