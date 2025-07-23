Туктамышева сравнила цены на продукты в России и США

По мнению фигуристки, в России еда немного дешевле. «Конечно, если не брать все с приставкой “эко”, не искать продукты без добавок и ГМО, то можно нормально жить. Но если переходить на якобы здоровую еду (она, скорее всего, правда, качественнее), то получается в разы дороже», — добавила Туктамышева.