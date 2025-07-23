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Туктамышева сравнила цены на продукты в России и США

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева после посещения США сравнила цены на еду в России и Америке. Об этом сообщает Sports.

Источник: РИА "Новости"

Она назвала продукты в магазинах дорогими. «Меньше чем на 100−150 долларов я практически ни разу не закупалась. Обычно брала продукты на неделю», — заявила Туктамышева.

По мнению фигуристки, в России еда немного дешевле. «Конечно, если не брать все с приставкой “эко”, не искать продукты без добавок и ГМО, то можно нормально жить. Но если переходить на якобы здоровую еду (она, скорее всего, правда, качественнее), то получается в разы дороже», — добавила Туктамышева.

Ранее фигуристка вспомнила о страшном моменте, который она пережила во время жизни в Москве. По ее словам, это необходимость за 200 метров перестроиться на автомобиле из крайнего левого в крайний правый ряд на Ленинградском шоссе.

27-летняя Туктамышева пропускает второй сезон подряд. Чемпионка мира и Европы продолжает участвовать в шоу, а также комментирует соревнования.