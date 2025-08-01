Коган о недопуске россиян: «Не случайно последние несколько лет идет падение интереса к мировому фигурному катанию. Возможно, после Олимпиады что-то начнет меняться в лучшую сторону»

— По многим обстоятельствам — да. Тот разговор состоялся во время пандемии, и мы все тогда считали: это самое страшное, что могло с нами случиться, чуть ли не конец жизни. Сначала сидим дома, потом начинаем потихоньку тренироваться, выискиваем возможность отправить спортсменов на соревнования чартерами, практически все время находимся в масках…
И сегодня, конечно, многие планы рухнули. Наши замечательные фигуристы не могут участвовать в международных соревнованиях. Безусловно, это несправедливо. Наверное, желание некоторых наших соперников получить больше медалей можно понять, но с точки зрения настоящего спорта, все хотят видеть реальную борьбу, в которой участвуют все сильнейшие спортсмены.
Не случайно последние несколько лет идет падение интереса к мировому фигурному катанию. Возможно, после Олимпийских игр в Милане что-то начнет меняться в лучшую сторону. Сейчас у меня мечта только одна — чтобы наши спортсмены вернулись на мировую арену и побеждали.
— Но для этого снова приходится решать многие задачи…
— Сохранить спортсменов, конкуренцию, тот высокий интерес к фигурному катанию, который сейчас существует в нашей стране и в других странах к тому что мы делаем. Ведь даже в условиях, в которых находимся, нам удалось создать систему соревнований, столь востребованные зрителями, что за ними с большим интересом следят во всем мире. Как, впрочем, и за нашими фигуристами, — сказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Коган в интервью журналу «Мир фигурного катания».