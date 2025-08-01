Коган о недопуске россиян: «Не случайно последние несколько лет идет падение интереса к мировому фигурному катанию. Возможно, после Олимпиады что-то начнет меняться в лучшую сторону»

— Сохранить спортсменов, конкуренцию, тот высокий интерес к фигурному катанию, который сейчас существует в нашей стране и в других странах к тому что мы делаем. Ведь даже в условиях, в которых находимся, нам удалось создать систему соревнований, столь востребованные зрителями, что за ними с большим интересом следят во всем мире. Как, впрочем, и за нашими фигуристами, — сказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Коган в интервью журналу «Мир фигурного катания».