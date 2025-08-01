— Это прекрасно. Прямо сейчас у нас специальная рубрика. Моей виртуальной помощницей в этой рубрике станет нейросеть Алиса. Ты мне назвала три своих любимых трека. И прямо сейчас я их отдаю своей виртуальной помощнице, которая знает если не все, то почти все. И по любимым песням может составить твой музыкальный портрет. Давай посмотрим, что ты выбрала за песни. Дима Билан — «Номер один», Ваня Дмитриенко — новый трек «Шелк», «Братья Грим» — «Ресницы». По этим трекам нейросеть составила твой музыкальный портрет. Психологический, я бы даже сказал. Она черпает информацию из нейроисследований, социологии и других научных источников. Я забил запрос. Вот что я спросил: «Представь, что ты эксперт по популярной психологии. Сейчас человек назовет три своих любимых трека. Проанализируй их настроение, ритм, вокал, текст, инструменты, все. А потом охарактеризуй человека, опираясь на реальные научные данные, а не фантазии». Жень, ты готова услышать?