— Женя, как ты вообще относишься к нейросетям?
— Замечательно отношусь к нейросетям. Кстати, если говорить про мое прошлогоднее шоу, очень много для него было сделано с помощью нейросетей — и изображения, и голос, который звучал на арене. Это все было обработано или сгенерировано с помощью нейросетей. Я положительно отношусь к данному новшеству.
— Это прекрасно. Прямо сейчас у нас специальная рубрика. Моей виртуальной помощницей в этой рубрике станет нейросеть Алиса. Ты мне назвала три своих любимых трека. И прямо сейчас я их отдаю своей виртуальной помощнице, которая знает если не все, то почти все. И по любимым песням может составить твой музыкальный портрет. Давай посмотрим, что ты выбрала за песни. Дима Билан — «Номер один», Ваня Дмитриенко — новый трек «Шелк», «Братья Грим» — «Ресницы». По этим трекам нейросеть составила твой музыкальный портрет. Психологический, я бы даже сказал. Она черпает информацию из нейроисследований, социологии и других научных источников. Я забил запрос. Вот что я спросил: «Представь, что ты эксперт по популярной психологии. Сейчас человек назовет три своих любимых трека. Проанализируй их настроение, ритм, вокал, текст, инструменты, все. А потом охарактеризуй человека, опираясь на реальные научные данные, а не фантазии». Жень, ты готова услышать?
— Более чем. Прям заинтриговал!
— Тогда начнем. «Психологический портрет Евгении Медведевой. Высокая эмпатия. Предпочтения романтических композиций говорит о развитой способности к сопереживанию и эмоциональной открытости. Также есть склонность к романтизации. Любовь и отношения занимают важное место в системе ценностей».
— Правильно! Дальше!
— Дальше! «Личностные характеристики. Социальная ориентация. Выбор популярных исполнителей указывает на стремление быть в тренде и соответствовать социальным нормам. Оптимизм. Преобладание мажорных тональностей выбранных композиций может свидетельствовать о позитивном мировосприятии. Творческая натура. Разнообразие музыкальных стилей говорит о развитом эстетическом вкусе».
— Немножко не согласна про желание быть в тренде. Потому что все-таки «Братья Грим», Дима Билан — это бессмертная музыка, а не трендовая. А со всем остальным согласна, да.
— Хорошо. «Поведенческие особенности: склонна к рефлексии. Лирические композиции часто выбираются людьми склонными к самоанализу. Потребность в признании. Песня “Номер один” может указывать на желание быть лучшим и достигать высот».
— Ха-ха-ха! Либо это о желании попасть на концерт Димы Билана и услышать эту песню вживую. Как Дима Билан тебе поет: «Только твой Дима Билан, я твой номер один…».
— Ха-ха! Ну, хорошо. И последнее… «Социальные установки. Ценность отношений. Тематика любви выбранных композиций говорит о важности межличностных связей. Открытость к новому. Разнообразие музыкальных предпочтений говорит о готовности к экспериментам и принятию нового опыта».
— Замечательно, мне кажется.
— Если в процентном отношении говорить, сколько примерно процентов ты дашь этому ответу, насколько это правда?
— Ну, 90.
— 90 — это неплохо. Нейросеть справилась. У нас получилось приоткрыть Женю как человека при помощи нейросети.
— Неплохо, неплохо, — цитирует Sport24 слова Медведевой из эфира Love Radio.