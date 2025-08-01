Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На строительство школы Загитовой выделят 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок, сообщает «Бизнес Online».

Источник: Sports.Ru

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Срок завершения работ — 1 декабря 2026 года.

Центр фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируется построить на улице Портовой в Казани.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше