На строительство школы Загитовой выделят 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Срок завершения работ — 1 декабря 2026 года.
Центр фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируется построить на улице Портовой в Казани.
Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше