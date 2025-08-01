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Загитова о том, что ее радует: «Матча на банановом молоке. Когда дует ветерочек теплый. Когда я смотрю на воду. Таких мелочей очень-очень сильно много»

Олимпийская чемпионка обратилась к подписчикам с вопросом, когда они в последний раз радовались мелочам.

Источник: Спортс"

"Читаю ваши комментарии, и так круто, что многие люди живут как раз таки этим самым моментом, радуются мелочам. Увидела, что вам тоже интересно узнать, что же меня радует.

Наверное, это матча на банановом молоке, моя любимая. Когда дует вот этот ветерочек теплый. Когда я смотрю на воду — меня это всегда очень завораживает, успокаивает. Когда я снимаю коньки после долгих репетиций — это факт. Когда я прихожу домой и меня встречают мои любимые собаки. И на самом деле таких мелочей очень-очень сильно много.

Хочется сказать, что эти мелочи делают жизнь такой прекрасной, поэтому живите в моменте и радуйтесь мелочам", — сказала Загитова.