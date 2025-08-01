Загитова о том, что ее радует: «Матча на банановом молоке. Когда дует ветерочек теплый. Когда я смотрю на воду. Таких мелочей очень-очень сильно много»

Наверное, это матча на банановом молоке, моя любимая. Когда дует вот этот ветерочек теплый. Когда я смотрю на воду — меня это всегда очень завораживает, успокаивает. Когда я снимаю коньки после долгих репетиций — это факт. Когда я прихожу домой и меня встречают мои любимые собаки. И на самом деле таких мелочей очень-очень сильно много.