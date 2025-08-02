Ведущая «Матч ТВ» заявила, что победила бы Загитову на ринге: она мне кажется хрупкой

Загитова занимается боксом в качестве хобби и даже проводила открытую тренировку с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым.
Тогда Петрикова в своих соцсетях предложила фигуристке побоксировать с ней: «Думаю, две брюнетки в ринге смотрелись бы куда органичнее».
«Я бросала вызов Загитовой? Да, бы дело такое (улыбается). Одно время часто кто-то вызывал на бой другого, — рассказала Петрикова. — Я это воспринимаю как шоу, не более. Ну, а в нашей паре, думаю, физически я буду сильнее. Алина мне кажется очень хрупкой и утонченной».
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