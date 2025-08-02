Медведева о молодом человеке: «Открываем календарь и планируем на несколько дней вперед время для встреч»

— Важен правильный тайм‑менеджмент с моей стороны и стороны Ильдара. Он много репетирует, я готовлюсь к ледовому шоу. Нам комфортно существовать в таком режиме, потому что вечное понимание, что ты скучаешь по человеку, дает тебе возможность не перегореть и не уйти в кризис.