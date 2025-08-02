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Медведева о молодом человеке: «Открываем календарь и планируем на несколько дней вперед время для встреч»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ранее сообщила, что состоит в отношениях с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

Источник: Спортс"

— У вас сейчас период романтических отношений. Как удается совмещать работу и личную жизнь?

— Важен правильный тайм‑менеджмент с моей стороны и стороны Ильдара. Он много репетирует, я готовлюсь к ледовому шоу. Нам комфортно существовать в таком режиме, потому что вечное понимание, что ты скучаешь по человеку, дает тебе возможность не перегореть и не уйти в кризис.

Видеться мы можем либо рано утром, либо поздно вечером. Но это наш осознанный выбор. Мы открываем календарь и планируем на несколько дней вперед время для встреч, — сказала Медведева.