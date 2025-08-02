По поводу хейта, никогда он меня не задевал, даже в спорте. Наше взросление происходит на виду, чьи-то родители могут блокировать телефоны, абстрагировать от социальных сетей, у меня же этого не было. Могла почитать комментарии за несколько минут до выхода на лед, всегда реагировала спокойно", — сказала Щербакова.
Анна Щербакова: «Хейт меня никогда не задевал. Могла почитать комментарии за несколько минут до выхода на лед, всегда реагировала спокойно»
"Я в принципе закрытый человек. Когда были тренировки, могла пропасть на несколько месяцев [из социальных сетей], сейчас веду их активнее, но с рабочей точки зрения.