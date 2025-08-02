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Анна Щербакова: «Храню все свои соревновательные платья дома. Это принципиально»

"Я храню все свои соревновательные платья дома. Это принципиально.

Источник: Спортс"

Однажды мама передала мое платье кому-то другому по наследству. Я очень сильно возмутилась! И приложила все усилия, чтобы платье вернулось ко мне. И его вернули.

Сейчас у меня дома есть полная коллекция", — сказала фигуристка Анна Щербакова.