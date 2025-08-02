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Кондратюк о показательном номере, посвященном Валиевой: «Мы вместе были на Олимпиаде, я многое видел и чувствовал. Хотелось показать эти эмоции»

Кондратюк представил номер под песню Максима Фадеева «Танцы на стеклах», посвященный Валиевой, на показательных выступлениях после чемпионата России.

Источник: Sports

«Это было наше с тренером коллективное решение. Хотелось сделать оммаж, посвящение на показательный номер Камилы. Мы вместе были на Олимпиаде, я многое видел и чувствовал. Мне хотелось показать эти эмоции», — сказал Кондратюк.