Наталья Бестемьянова: «Те, кто критикует нейтральный статус, не понимают в спорте и как короток век атлетов»

"Думаю, это общее мнение не только фигуристов, но в целом спортсменов. Никто не усомнится, из какой они страны. Это в любом случае ее прославление. Я лично не знаю людей, которые бы выступали против участия под нейтральным статусом. Все, с кем я общаюсь, считают, что нужно использовать любую возможность, поддерживать статус страны.