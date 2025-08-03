Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наталья Бестемьянова: «Те, кто критикует нейтральный статус, не понимают в спорте и как короток век атлетов»

Ранее «Спорт-Экспресс» провел опрос среди 22 действующих спортсменов: «Ехать ли российским фигуристам на международные турниры, в том числе Олимпиаду, без флага и гимна?» 20 человек сказали «да», двое затруднились с ответом, а отвергнувших возможность нейтрального статуса не было.

Источник: Спортс"

"Думаю, это общее мнение не только фигуристов, но в целом спортсменов. Никто не усомнится, из какой они страны. Это в любом случае ее прославление. Я лично не знаю людей, которые бы выступали против участия под нейтральным статусом. Все, с кем я общаюсь, считают, что нужно использовать любую возможность, поддерживать статус страны.

Мы и так потеряли очень много, а можем и целое поколение спортсменов. Потребуется немало усилий, чтобы вернуться. И те, кто критикует нейтральный статус, не понимают в спорте и как короток век атлетов", — сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.