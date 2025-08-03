Наталья Бестемьянова: «Те, кто критикует нейтральный статус, не понимают в спорте и как короток век атлетов»

"Думаю, это общее мнение не только фигуристов, но в целом спортсменов. Никто не усомнится, из какой они страны. Это в любом случае ее прославление. Я лично не знаю людей, которые бы выступали против участия под нейтральным статусом. Все, с кем я общаюсь, считают, что нужно использовать любую возможность, поддерживать статус страны.
Мы и так потеряли очень много, а можем и целое поколение спортсменов. Потребуется немало усилий, чтобы вернуться. И те, кто критикует нейтральный статус, не понимают в спорте и как короток век атлетов", — сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.