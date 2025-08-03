Ягудин об Овечкине: «Спокойный парень с открытой душой. Хочу, чтобы он продолжал играть. На этой Олимпиаде не выступит, но 4 года еще продержится»

Хочу, чтобы дальше продолжал играть. На этой Олимпиаде [не выступит], но четыре года еще продержится", — сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
Ранее стало известно, что сборная России по хоккею пропустит Олимпийские игры-2026. На момент Олимпиады-2030 Александру Овечкину будет 44 года.
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