Тарасова о школе Загитовой: «Обязательно побываю в Казани в этом дворце. Все ледовые шоу приедут туда — и Авербуха, и Навки, и самой Загитовой»

"Поздравляю всех с тем, что в Казани появится центр фигурного катания. Это большое дело. Обязательно побываю в Казани в этом дворце, с удовольствием посмотрю. Все ледовые шоу приедут туда — и Авербуха, и Навки, и самой Загитовой.