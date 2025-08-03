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Евгения Медведева: «Овечкин — душевный человек. Величайший спортсмен, но без налета звездной болезни. Это здорово — сохранить в себе такого добряка»

— Ты вчера говорила, что хотела бы пересечься с Овечкиным и позвать в свое шоу. Сегодня вы на одном мероприятии. Ждать его на интервью?

Источник: Спортс"

— Пока что безуспешно (смеется). Первая фраза, которую мне сказал менеджер Саши Овечкина: «Я все вижу, знаю, что вы интересуетесь. Мы все изучили, но не можем пока что».

Просто пообщаться удалось, Саша — очень душевный человек. Каждый раз, когда пересекаемся, очень дружеские разговоры получаются, комфортно общаться с человеком такой величины.

Он величайший спортсмен, но без налета звездной болезни, а простой человек. Это здорово — сохранить в себе такого добряка.

— Есть ли такой же человек в фигурном катании?

— Для меня — это Хавьер Фернандес. Тоже величайший спортсмен, единственный в своей стране, но очень добрый, хороший друг, с которым мы до сих пор остаемся на связи.

— Ждать ли его выступления на твоем шоу?

— Нет, не ждать, — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.