Евгения Медведева: «Овечкин — душевный человек. Величайший спортсмен, но без налета звездной болезни. Это здорово — сохранить в себе такого добряка»

— Пока что безуспешно (смеется). Первая фраза, которую мне сказал менеджер Саши Овечкина: «Я все вижу, знаю, что вы интересуетесь. Мы все изучили, но не можем пока что».
Просто пообщаться удалось, Саша — очень душевный человек. Каждый раз, когда пересекаемся, очень дружеские разговоры получаются, комфортно общаться с человеком такой величины.
Он величайший спортсмен, но без налета звездной болезни, а простой человек. Это здорово — сохранить в себе такого добряка.
— Есть ли такой же человек в фигурном катании?
— Для меня — это Хавьер Фернандес. Тоже величайший спортсмен, единственный в своей стране, но очень добрый, хороший друг, с которым мы до сих пор остаемся на связи.
— Ждать ли его выступления на твоем шоу?
— Нет, не ждать, — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.