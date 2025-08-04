Камила Валиева о болельщиках: «К любви нельзя привыкнуть»

— К любви нельзя привыкнуть. Не знаю, я всегда старалась все делать с любовью. Все, что я делаю, мне безумно приятно, что люди ловят эту любовь и стремятся передать ее мне. Так у нас получается такое зеркало любви, поэтому к этому привыкнуть нельзя.