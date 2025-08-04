Бестемьянова об опросе, где Плющенко назван лучшим фигуристом России: «Спрашивали у последнего поколения, а нас, пенсионеров, вычеркнули? Надо всех опросить»

— Она самая титулованная спортсменка нашей страны. Наше молодое поколение даже не знает, кто в этом году был чемпионом мира. Работаю с детьми, они не смотрят программы, ничего не знают, даже не знают, под какую музыку Щербакова каталась на Олимпиаде. Им все равно — вот в чем трагедия.