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Бестемьянова об опросе, где Плющенко назван лучшим фигуристом России: «Спрашивали у последнего поколения, а нас, пенсионеров, вычеркнули? Надо всех опросить»

Ранее «Спорт-Экспресс» провел опрос среди 22 действующих спортсменов, в том числе призеров международных турниров, предложив им выбрать лучшего фигуриста в истории России. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко занял первое место, набрав девять голосов.

— Наши фигуристы назвали Плющенко величайшим фигуристом в истории России? На вкус и цвет товарищей нет. Спрашивали у последнего поколения, а нас, как говорится, пенсионеров, вычеркнули? Надо всех опросить.

— Многих удивило, что Роднину назвали только один раз. Наше молодое поколение забывает выдающихся спортсменов прошлого?

— Она самая титулованная спортсменка нашей страны. Наше молодое поколение даже не знает, кто в этом году был чемпионом мира. Работаю с детьми, они не смотрят программы, ничего не знают, даже не знают, под какую музыку Щербакова каталась на Олимпиаде. Им все равно — вот в чем трагедия.

На мой взгляд, опрос надо было проводить у всего сообщества фигурного катания. Оно огромное и хорошо разбирается в деле. Они просто не вчера выступали, а десятилетия назад. Этот опрос был проведен среди очень маленького количества людей, причастных к фигурному катанию.

Действующих спортсменов очень мало — это крошки по сравнению с тем огромным пластом людей, которые отдали свою жизнь фигурному катанию, — сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.