Авербух назвал трагедией для мира фигурного катания гибель Гришина

Он отметил, что в основном общение с Гришиным ограничивалось работой. «Мы пересекались только профессионально, но работа с ним оставляла очень приятное и светлое ощущение. Это трагическая история для мира фигурного катания, потеря для него. Его голос, его тембр, через который зрители воспринимали фигурное катание, тоже очень важная история. Он мог сделать еще очень много всего», — резюмировал Авербух.