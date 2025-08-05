Авербух назвал трагедией для мира фигурного катания гибель Гришина

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Гибель комментатора Александра Гришина является трагедией для всего мира фигурного катания, заявил РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр хореограф-постановщик Илья Авербух.
Гришин погиб в результате несчастного случая на железной дороге. Ему было 47 лет.
«Мы с Сашей были очень близко знакомы. Даже представить себе то, что я говорю о нем в прошедшем времени, невозможно. Он высокопрофессиональный человек, любивший каждого фигуриста, выходившего на лед. При этом он был очень интеллигентным, начитанным», — сказал Авербух.
«Мы с ним много работали вместе. Несмотря на то что отдавал приоритет в ведении репортажей мне, Леше Ягудину, Леше Тихонову, именно он был стержнем трансляций. Именно он держал темпоритм, подводил нас к тем или иным ремаркам. Саша был человек очень деликатный и помогающий. Слово “был” вообще не укладывается в голове», — продолжил собеседник агентства.
Он отметил, что в основном общение с Гришиным ограничивалось работой. «Мы пересекались только профессионально, но работа с ним оставляла очень приятное и светлое ощущение. Это трагическая история для мира фигурного катания, потеря для него. Его голос, его тембр, через который зрители воспринимали фигурное катание, тоже очень важная история. Он мог сделать еще очень много всего», — резюмировал Авербух.
Гришин работал на Первом канале, комментировал главные турниры по фигурному катанию. Он работал практически на всех значимых турнирах, включая Олимпийские игры.