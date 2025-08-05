«МК» узнал подробности гибели спортивного комментатора Гришина

Трагедия произошла в ночь на 5 августа на ж/д станции Битца в Московской области. «МК» пишет, что машинист пытался его спасти, резко затормозив, но поезд зацепил Гришина головным вагоном и при торможении протащил несколько метров. Через несколько минут после случившегося пострадавший скончался.