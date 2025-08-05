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«МК» узнал подробности гибели спортивного комментатора Гришина

Издание пишет, что машинист электропоезда, совершивший наезд на Гришина, из-за сильного ливня увидел его в последний момент. Поезд зацепил комментатора головным вагоном и при торможении протащил несколько метров.

Источник: Соцсети

Машинист электропоезда, который сбил спортивного комментатора Александра Гришина, утверждает, что из-за сильного ливня увидел его в последний момент. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Трагедия произошла в ночь на 5 августа на ж/д станции Битца в Московской области. «МК» пишет, что машинист пытался его спасти, резко затормозив, но поезд зацепил Гришина головным вагоном и при торможении протащил несколько метров. Через несколько минут после случившегося пострадавший скончался.

«Предположительно, комментатор переходил пути от торгового центра и возможно, планировал забраться на платформу в сторону области. Однако из-за сильного дождя и особенности места не заметил поезда», — отмечает газета.

Ранее 5 августа супруга 47-летнего Гришина сообщила, что он «погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь». В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что, по предварительной информации, Гришин переходил пути в неположенном месте. В СК начали доследственную проверку по факту смерти комментатора.

Гришин много лет комментировал фигурное катание, работал практически на всех значимых турнирах, включая Олимпийские игры. С 2018 года он работал на «Первом канале».