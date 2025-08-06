В Татарстане планируют потратить 7−8 млрд рублей на строительство 12 новых ледовых арен. Раис Минниханов хочет, чтобы к 2030 году дворцы были в каждом районе республики

Глава Татарстана хочет, чтобы к 2030 году ледовые дворцы были во всех районах республики. Новые сооружения будут строиться в 12 районах, в которых их сейчас нет.
Ожидается, что работы могут начаться в конце текущего года. Уже в следующем году планируется возвести арены в Аксубаевском, Новошешминском и Тукаевском районах.
Объекты будут типовыми. За пример возьмут ледовый дворец, который построили в поселке Алексеевское в декабре 2022 года. На арене есть ледовая площадка размером 58×28 метров, четыре раздевалки, а также зал для силовых тренировок.
Отмечается, что сейчас в Татарстане 53 крытые ледовые арены, где размещаются 56 катков (в одном дворце их может быть несколько). Успешная реализация программы позволит довести их количество до 65.