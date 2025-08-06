Венгерская судья Балчо отстранена на год за попытку повлиять на результаты турнира Bavarian Open

Тогда в разговоре с коллегой Балчо упомянула, что венгерскому дуэту нужно набрать минимальную техническую оценку для отбора на чемпионат мира среди юниоров, и спросила, можно ли оказать им поддержку. Однако судья, с которой связалась Балчо, решила сообщить об этой ситуации.