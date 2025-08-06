Гайнутдинов об отношениях с Медведевой: «Нас соединили “Звездные танцы”. Ощутил, что между мной и Женей существует особенная “химия” и вибрация»

У меня уже много танцевальных проектов позади, и я не был уверен, что стоит еще раз погружаться в эту историю. Но когда сказали, что партнерша — Женя, стало интересно: она не просто талантливая, а выдающаяся спортсменка. Мне показалось, получится необычное пересечение. И вот «Звездные танцы» нас соединили.