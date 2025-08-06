Евгения Медведева: «У нас с Гайнутдиновым спокойные отношения. Стараемся быть друг для друга островком безопасности, эмоциональной и физической»

— Да, помню… Это начинает ощущаться, когда у одного из пары возникают трудности. Вот я лично поняла, что это любовь, когда прилетела к Ильдару на гастроли в Италию, у него там прямо вереница спектаклей была, и тут он заболел.
Я видела, что у него нос подтекает, кашель начинается, и я уже предчувствовала, что вот-вот будет температура и он разболеется. И я сразу сходила в аптеку, все принесла, говорю: «Ложись, грим смывай, вот тебе лекарства». В итоге все равно он разболелся — тяжело, с температурой, а я скакала вокруг.
Потом и я тоже заболела… До этого мы старались друг перед другом быть идеальными: укладка, макияж… А тут вдруг температура 39, красный нос, ты ни встать с кровати не можешь, ни поесть самостоятельно.
Но тот, кто рядом с тобой, не испытывает разочарования: «Ох, какой ужас». Он любит тебя не за то, что ты такой красивый и романтичный. Он просто хочет, чтобы тебе было хорошо, и ты хочешь, чтобы ему было хорошо рядом с тобой. Или не рядом с тобой, а чтобы в принципе он чувствовал себя прекрасно, и ты готова на многое ради того, чтобы ему помочь. Ты ощущаешь нежность и целую палитру чувств.
— У вас идеальные отношения или все же друг в друге что-то раздражает?
— Никакой глянцевости в отношениях нет. Для нас самое главное — уважение: друг к другу, к тому, что мы делаем, к личному пространству. Конечно, в чем-то мы не совпадаем. Но это мелочи и не повод для раздражения.
Например, я тороплюсь, а Ильдар медлит. Или, наоборот, я медлю, потому что настроение не очень. Всегда важно чувствовать грань, когда человека нужно просто оставить в покое и не нагнетать, ведь это ужасно, когда начинается вот это: «Ой, что ты так медленно, давай быстрее, да я тебя уже жду…» Мы такого друг другу не устраиваем, просто идем заниматься своими делами и ждем, пока человек спокойно дособирается.
Очень важно, чтобы у каждого был свой ритм, свое пространство. Потому что это же бред: «Нет слова “я”, есть слово “мы”, мы все делаем вместе. Ах, как же мы друг без друга жили?».
Нам не 15 лет, и мы уже не Ромео и Джульетта. Мне 25, Ильдару — почти столько же. Мы взрослые люди, и у каждого из нас сформировался какой-то жизненный темп и ритм. Во всем стоит соблюдать меру и не терять адекватности.
У нас достаточно спокойные отношения, мы стараемся друг для друга быть островком безопасности, эмоциональной и физической. Потому что у нас активная социальная жизнь и для нас действительно важно сохранять это спокойствие.
В современном мире очень сильно перегружена нервная система из-за работы, из-за количества контента в тех же социальных сетях. Нашему мозгу приходится много что фильтровать. И приходя домой, реально хочется побыть в тишине и покое. Это важно и для меня, и для Ильдара, и в этом мы тоже сошлись.
— Кто в вашей паре ведущий, а кто ведомый? Мне кажется, что объективно вы, Женя. И нет ли конфликтов на этой почве?
— Никогда не было таких разговоров. Но у Ильдара есть одна черта — я считаю, что это мило, никогда не встречала такого… Например, Ильдар говорит: «Хочу выпить чаю». Я: «Иди наливай». — «Ты будешь чай?» — «Нет, не хочу». — «Ладно, тогда мы не будем пить чай». — «Почему? Если ты хочешь чай, иди и налей себе». — «Я буду чай, только если ты будешь».
Такие диалоги у нас часто. «Я хочу мармеладку. Ты будешь мармеладку? Тогда и я не буду мармеладку, если ты не будешь». Но это же не значит, что он ведомый, просто у него такая милая особенность, — сказала двукратная чемпионка мира Медведева в интервью «7 Дней».