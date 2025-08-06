Евгения Медведева: «У нас с Гайнутдиновым спокойные отношения. Стараемся быть друг для друга островком безопасности, эмоциональной и физической»

Но тот, кто рядом с тобой, не испытывает разочарования: «Ох, какой ужас». Он любит тебя не за то, что ты такой красивый и романтичный. Он просто хочет, чтобы тебе было хорошо, и ты хочешь, чтобы ему было хорошо рядом с тобой. Или не рядом с тобой, а чтобы в принципе он чувствовал себя прекрасно, и ты готова на многое ради того, чтобы ему помочь. Ты ощущаешь нежность и целую палитру чувств.