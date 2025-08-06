«Мы домоседы, потому что устаем. Иногда хочется “подеградировать”, смотрим дурацкие комедии». Медведева и Гайнутдинов о том, как проводят время

На Мальдивах мы ездили на снорклинг, я нацепила на себя все и сразу — маску, трубку, ласты, спасательный жилет, обложилась амуницией. В итоге Ильдар в шортах и майке нырял и плавал с черепахами и рыбами, а я во всем снаряжении сначала просто за всем этим наблюдала…