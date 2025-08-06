Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Щербакова, Медведева, Сотникова, Акатьева, Ягудин, Кондратюк, Глейхенгауз примут участие в фестивале «День физкультурника» в Москве

Об этом сообщили в пресс-службе Московского спорта.

Источник: Спортс"

9 августа в парке «Музеон» пройдет серия фан-встреч и тренировок.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова проведет открытую тренировку в 15:00. В 16:00 состоится фан-встреча с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, в 18:00 к поклонникам выйдет Марк Кондратюк.

В 19:20 выступит тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз. В 20:00 о своей карьере расскажет олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян.

10 августа в 12:00 фан-встречу проведет олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова. В течение дня также выступят Медведева, Щербакова, чемпионка России Софья Акатьева и другие.