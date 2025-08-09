Плющенко отказался отвечать на вопрос о Костылевой: «Не комментирую пока»

— Александр Овечкин спорил с вашим сыном на тройной аксель. Как он, проверял? Получилось — не получилось?
— С Сашей мы встречаемся, как всегда. Обязательно заедут к нам домой, мы пообщаемся и покажем, что мы сделали.
— Придется спросить про Лену Костылеву. Она не выступает на контрольных прокатах…
— Не комментирую пока. Хоккейный матч, — сказал Плющенко.
