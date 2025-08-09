Ричмонд
Плющенко отказался отвечать на вопрос о Костылевой: «Не комментирую пока»

Сегодня Плющенко принял участие в хоккейном гала-матче с участием звезд спорта и шоу-бизнеса, организованный в рамках детско‑юношеского хоккейного турнира Александра Овечкина Ovi Cup.

Источник: Спортс"

— Александр Овечкин спорил с вашим сыном на тройной аксель. Как он, проверял? Получилось — не получилось?

— С Сашей мы встречаемся, как всегда. Обязательно заедут к нам домой, мы пообщаемся и покажем, что мы сделали.

— Придется спросить про Лену Костылеву. Она не выступает на контрольных прокатах…

— Не комментирую пока. Хоккейный матч, — сказал Плющенко.

