Прохор Шаляпин: «Меня пригласили в “Ледниковый период” — я отказался, потому что боюсь коньков. С удовольствием провел беседу с Женей Медведевой, но это не значит, что я побегу на к

Источник: Спортс"

«Мне позвонили недавно из “Ледникового периода”, пригласили в проект, который сейчас будут снимать. Я отказался, потому что боюсь коньков. Это достаточно серьезно, сложный вид спорта. Нужно с детства хотя бы просто кататься на коньках. Я этим не занимался, всю жизнь пел в народном хоре. Максимум, на чем я катался — на санках с горки. Это не мое.

Женя Медведева — легендарная спортсменка, очень трогательная и умная девочка. Я с удовольствием с ней провел беседу. Но это не значит, что я побегу на коньки. Не мое направление. Мое направление — быть ведущим, веселить людей и отдыхать на пляжах мира", — рассказал Шаляпин.