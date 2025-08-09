Роднина о критике из-за периода жизни в США: «Я уже настолько привыкла. Я же не бежала, а официально поехала, получила разрешение. Никогда никого не предавала»

— Критика за то, что я уехала в США? Я уже настолько привыкла, что меня критикуют. Я же не бежала, а официально поехала, получила разрешение. А разрешение и документы получала, когда еще был Советский Союз — в 1990 году, на секундочку. У нас так много людей приглашали работать за границу.
— Как вы реагируете на такие комментарии? Иногда там доходит до такой грубости, что вас называют предателем.
— У меня нервы крепкие. Вообще не реагирую. Знаю, что ничего плохого не делала. Я никогда никого не предавала. Если так поступаю, значит, у меня есть определенные доводы и смыслы. Мнение других по-своему очень важно, но если человек срывается на какую-то грубость, значит, это не мнение.
— А что это?
— Где-то зависть, где-то злость.
— Хотели бы, чтобы зависти, злости и негатива в вашу сторону стало меньше?
— Я всех людей не переделаю. Всем хорошей не могу быть. Я не просто какой-то лик, на который все молятся, а абсолютно нормальный и живой человек со своими слабостями и сильными сторонами. И во многом чего-то я в жизни добилась такого, о чем другие и мечтать не могут, — сказала Роднина.