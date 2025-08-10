«Я понимал, что от такой возможности отказываться не стоит». Глейхенгауз поделился воспоминаниями о начале работы с Тутберидзе

И поэтому когда Этери понадобился тренер, она с Ильей на тот момент сотрудничала и общалась хорошо, она его попросила посоветовать кого-то, и он назвал меня. Этери мне позвонила, пригласила. Я поехал тогда еще в Беляево, и мне показалось, что это очень далеко, я ехал еще к 8 утра. Я подумал, что каждый день, конечно, не хотелось бы так далеко ездить. Ну, так я уже 10 лет ездил, а теперь еще дальше — в Ясенево.