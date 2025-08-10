Туктамышева о кумирах детства: «Из спорта их не было, я знала только Плющенко, Слуцкую и Ягудина. У меня были только плакаты Tokyo Hotel и Аврил Лавин»

Другие девочки быстро все заканчивали, к сожалению, со спортом. Они начинали, но так как у нас не было хорошего менеджера, тайминга, очень сложно было совмещать со школой, перспектив было не так много, поэтому все, кто начинали со мной в одно время, они закончили через два-три года. Ну, может быть, кто-то задержался на четыре года, а я, вот как меня Алексей Николаевич нашел на соревнованиях спустя четыре года, начала ездить в Питер. И это дало очень сильный толчок для моего развития«, — приводит слова Туктамышевой “Чемпионат.com”.