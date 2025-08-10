Ричмонд
Муж Трусовой поделился эмоциями от рождения сына

Российский фигурист Макар Игнатов, муж Александры Трусовой (Игнатовой), поделился эмоциями после того, как стал отцом. Он опубликовал семейные кадры в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Скажу честно, подготовиться к этому событию невозможно. Прошло уже три дня, но мне до сих пор кажется, что я сплю. Сижу с сыном на руках, смотрю на него, а он настоящий», — подписал он серию из шести снимков. Игнатов назвал день рождения ребенка самым счастливым днем в его жизни, подчеркнув, что бесконечно любит его и жену.

Пара стала родителями 6 августа. Трусова показала сына на снимках из роддома.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ. Игнатов — вице-чемпион России. 17 августа 2024 года фигуристы сыграли свадьбу.