Туктамышева о том, как расслабляется: «Могу вечером выпить вина и послушать умных людей. Хожу на бачату потанцевать, клубы — не мое»

— Все все понимали, потому что к тому возрасту у меня уже были большие заслуги. Одноклассники сначала не понимали.
— Были какие‑то переломные моменты в твоей карьере?
— Я провела две недели на сборах, когда мне было 9 лет. Для ребенка сложно сепарироваться в это время от родителей. Второй раз было, когда я потеряла свою физическую форму, но всегда была мысль, что мне еще есть что сказать в фигурном катании.
— Что тебя успокаивает перед соревнованиями?
— Я нашла для себя фразу, что во вселенском масштабе мира это ничего не значит. Ненавижу холод, это единственное, что мне не нравится в нашем виде спорта.
— Как ты расслабляешься?
— Могу вечером выпить вина и послушать умных людей. Хожу на бачату, там могу потанцевать, клубы вообще не мое, — сказала чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Туктамышева.
