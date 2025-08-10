Ричмонд
Журова назвала самую выдающуюся фигуристку в истории России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала самую выдающуюся фигуристку в истории России. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Источник: РИА "Новости"

По мнению бывшей спортсменки, это Ирина Роднина. «Если смотреть по спортивному принципу, она безоговорочный номер один. Никто не скажет по-другому. Роднина — единственная трехкратная олимпийская чемпионка у нас в фигурном катании», — заявила Журова.

Она также отметила, что выбирать лучшую фигуристку только в российский период сложнее. «С одной стороны, можно назвать Аделину Сотникову и Алину Загитову, только они стали олимпийскими чемпионками. С другой стороны, нельзя не назвать Ирину Слуцкую», — заявила Журова.

Ранее Роднина высказалась о своей легендарности. Она заявила, что считает себя главной легендой в отечественном фигурном катании.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше