Журова назвала самую выдающуюся фигуристку в истории России

Она также отметила, что выбирать лучшую фигуристку только в российский период сложнее. «С одной стороны, можно назвать Аделину Сотникову и Алину Загитову, только они стали олимпийскими чемпионками. С другой стороны, нельзя не назвать Ирину Слуцкую», — заявила Журова.