Евгения Медведева: «Не очень люблю геймеров. Я не против компьютерных игр, но когда вместо того, чтобы вместе проводить время, он сидит в компьютере… У меня было такое»

Двукратная чемпионка мира порассуждала на тему личных отношений в подкасте Red Flag.

Источник: Спортс"

— Конечно, есть «ред флаги». Я, наверное, с самого жирного просто начну: я не очень люблю геймеров. Я не против компьютерных игр, но я против вот этого вот геймерства, когда в выходные, вместо того чтобы вместе проводить время, он сидит в наушниках, в компьютере, общается…

С друзьями общаться — классно. Но вот бывают такие люди, которые могут просто с утра и до ночь сесть — и все, человека не существует.

— Это у тебя история из жизни?

— Да-да-да, у меня было такое. Сталкивалась, да.

— Ты подходила, говорила: «Пойдем гулять». Он говорит: «Нет, буду играть, надо доиграть».

— Ну, не так грубо, конечно. Но я [говорила]: «Ну ладно тогда, с подругой пойду». И это длительное время было такое.

— Это зависимость, да, наверное? Чуть-чуть.

— Это, наверное, не зависимость. Это какое-то желание просто пообщаться, поиграть с пацанами. Это классно на самом деле, но если это прям вот вместо какого-то совместного досуга, который вы давно еще запланировали…

Например, я очень люблю театры, я очень люблю музеи. И все, что связано с играми, я не совсем понимаю. У меня есть пятая «плойка» (PlayStation 5) дома, она у меня пылится, потому что я ее не беру. Это, конечно, интересно, я чуть-чуть поиграла, но меня это так не затягивает. Наверное, потому что я это не понимаю.

Ну и вот вместо какого-то совместного досуга сидеть раздельно в разных комнатах, заниматься своими делами… Мне как-то не очень, — сказала Медведева.