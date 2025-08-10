Евгения Медведева: «Не очень люблю геймеров. Я не против компьютерных игр, но когда вместо того, чтобы вместе проводить время, он сидит в компьютере… У меня было такое»

Например, я очень люблю театры, я очень люблю музеи. И все, что связано с играми, я не совсем понимаю. У меня есть пятая «плойка» (PlayStation 5) дома, она у меня пылится, потому что я ее не беру. Это, конечно, интересно, я чуть-чуть поиграла, но меня это так не затягивает. Наверное, потому что я это не понимаю.