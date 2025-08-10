Медведева о своем шоу: «Это дискотека двухтысячных, у нас будет фан-зона в виде танцпола. Экспериментальный формат — такое еще никто не пробовал»

Не знаю, получится классно, мне кажется, но надо одеваться теплее, потому что вы будете вровень со льдом. Уже известен широкий список фигуристов, которые будут участвовать. Пока что не могу полностью озвучить музыкантов, которые будут выступать, но спортсменов уже очень-очень много прикрутилось. Они все уже известны в широком доступе.