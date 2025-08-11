Ричмонд
Министр спорта Татарстана Леонов о Валиевой: «Если будет инициатива какого‑то проекта — всегда готовы к переговорам»

"Мы с Камилой и ее мамой на связи. Я всегда говорю: если у них будет какая‑то инициатива либо какой‑то запрос, естественно, есть мой телефон, мы всегда готовы поддержать.

Источник: Спортс"

Если будет инициатива какого‑то проекта — всегда готовы к переговорам. Все обсуждаем", — сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

