Министр спорта Татарстана Леонов о Валиевой: «Если будет инициатива какого‑то проекта — всегда готовы к переговорам»

Наша фигурка скучает по Валиевой. А когда Камила сможет вернуться и вернется ли?
"Мы с Камилой и ее мамой на связи. Я всегда говорю: если у них будет какая‑то инициатива либо какой‑то запрос, естественно, есть мой телефон, мы всегда готовы поддержать.
Если будет инициатива какого‑то проекта — всегда готовы к переговорам. Все обсуждаем", — сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
