"Я не бизнес-партнер Загитовой, но если она хочет быть флористом, никаких проблем. У нас же в стране капитализм, поэтому Алина может заниматься чем угодно.
Человек может открыть цветочный салон, магазин, построить жилой комплекс или открыть секс-шоп тоже можно. Из этого она выбрала салон цветов, поэтому пожелаем ей всяческих удач.
Что больше всего подходит Загитовой? «Все работы хороши, выбирай на вкус», — сказал поэт. Алина — девушка талантливая, поэтому может выбрать что угодно, тем более в стране с капиталистическим обществом. Как говорится, хочешь — жни, а хочешь — куй, все равно получишь пряник", — сказал спортивный комментатор Губерниев.