Основатель школы цветочного бизнеса об идее Загитовой открыть магазин: «Все думают, что это легко. Но это грязь, холодная вода, шипы, тяжелый физический труд»

Нужны они всегда, но еще надо сделать так, чтобы их всегда у тебя покупали. Цветочный рынок и так был заполнен, а сейчас он переполнен. Здесь есть риски и нет гарантий: выстрелит или нет. Но если Алина Загитова хочет заниматься бизнесом, то ей лучше идти в ту историю, в которой понимает.