Александр Галлямов: «Интерес к фигурному катанию в России не только не упал, но и вырос. Трусова, Загитова, Щербакова — самые популярные спортсмены, как бы там ни кричали футболисты о своей поп

"Ушедший сезон в фигурном катании был весьма заметным для всех любителей нашего вида спорта. Много турниров в разных городах страны, новые форматы, новые вызовы, новые надежды.
Из хорошего можно вспомнить наш очередной с Настей титул чемпионов России, чему мы несказанно рады. Вообще наша пара победила во всех соревнованиях, в которых принимала участие.
Большое ли это достижение? В целом, скорее всего, нет. Да, для статистика это может быть интересно, но это есть отражение грамотной работы всего тренерского коллектива во главе с Тамарой Николаевной Москвиной и сотен часов, проведенных на льду.
Точно можно говорить, что за прошедший сезон интерес к фигурному катанию в России не только не упал, но и вырос. Это мое личное ощущение. На трибунах практически всегда нет свободных мест, СМИ постоянно пишут и придумывают новые повороты (даже несуществующие), соцсети фигуристов растут, появляются новые турниры.
Кстати, Лига чемпионов была интересной задумкой, но ее надо было допилить до логического завершения. Фигуристы стали осознавать, что появляются новые варианты для самореализации, практически каждый завел себе телеграм-канал и ведет «общение» с внешним миром.
Очень хотелось бы посмотреть полноценное исследование о степени интереса к фигурному катанию в России. Делаются ведь такие про футбол: увеличение числа занимающихся, рост подписчиков в соцсетях, посещаемость турниров.
Конечно, Саша Трусова, Алина Загитова, Аня Щербакова — самые популярные в России спортсмены (если не считать условного Овечкина), как бы там ни кричали футболисты о своей популярности. Хотелось бы, чтобы и парное катание было на высоте, но над этим надо работать и работать«, — написал Галлямов в колонке на “Спорт-Экспрессе”.