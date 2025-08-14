Ричмонд
Валиева выступит на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Пекине

Об этом сообщает фан-группа фигуристки.

Источник: Спортс"

«С 28 по 30 августа в Центральном деловом районе Пекина — в торгово-развлекательном комплексе Solana Shopping Park — пройдет фестиваль-ярмарка “Сделано в России”, приуроченный к празднованию китайского Дня влюбленных (Циси, 29 августа). Мероприятие организует Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) при поддержке Правительств России и Китая.

Фестиваль объединит более 40 компаний из 26 регионов России. В Пекине будет представлено более 500 наименований продуктов питания, косметики, сувениров, изделий народных промыслов. Гости мероприятия смогут попробовать и приобрести продукцию, познакомиться с традициями России, а также пообщаться со специальным гостем фестиваля.

Гостей фестиваля ждет насыщенная культурная программа. Выступления фольклорных коллективов, национальная музыка и танцы создадут атмосферу праздника и сделают мероприятие заметным событием в культурной жизни Пекина", — говорится на странице мероприятия.