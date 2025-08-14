Валиева выступит на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Пекине

Фестиваль объединит более 40 компаний из 26 регионов России. В Пекине будет представлено более 500 наименований продуктов питания, косметики, сувениров, изделий народных промыслов. Гости мероприятия смогут попробовать и приобрести продукцию, познакомиться с традициями России, а также пообщаться со специальным гостем фестиваля.