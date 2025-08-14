Медведева о своем шоу: «Сложные элементы, конечно же, будут, но не от меня. Уже пару лет я не исполняю сложных прыжковых элементов»

Сложные элементы, конечно же, будут, но не от меня! Уже пару лет я не исполняю сложных прыжковых элементов, так уж распорядилась судьба. Но у нас в составе много спортсменов, которые в состоянии делать просто крышесносные элементы — тройные, даже четверные прыжки. Я уверена, ребята покажут высший класс — точно так же, как и на соревнованиях", — рассказала двукратная чемпионка мира.