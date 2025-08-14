Ричмонд
Медведева о подарке матери: «Важно это было со льда сделать: “Мама, у тебя получилось. Смотри, столько ты в меня вложила — и я на коньках, столько всего выиграно”

«Я была еще маленькая, и мама мне принесла сережки в маленьком мешочке. Открывает и говорит: “Это “Тиффани”. Это реплика, но ты никому не говори”.

Мне лет 10−11 было, я ходила в этих сережках. Без понятия, что такое «Тиффани». Но мне мама сказала, что это круто, и я всем говорила, что это «Тиффани».

Я выросла, уже давно забыла эту истории. В Москве, когда еще все бренды были, зашла в бутик «Тиффани», встала перед прилавком и увидела очень красивую подвеску — улыбочку с бриллиантиком маленьким. И я вспомнила ту историю. Это в канун Нового года было.

31 декабря я стояла на льду, никого не было вокруг, пустой абсолютно каток. Я позвала маму, и стоя на коньках, подарила ей коробочку Тиффани. Говорю: «Мам, помнишь, тогда ты подарила мне сережки. А я тебе вот, возвращаю».

По-моему, тогда я впервые, единственный раз, увидела, как моя мама плачет. Она растрогалась.

Для меня так важно это было со льда сделать… Такое движение — мама, у тебя получилось. Смотри, столько ты в меня вложила — и я на коньках, столько чемпионатов выиграно…

Она подвеску носит до сих пор, и это очень классное чувство«, — сказала двукратная чемпионка мира своем шоу “БеС комментариев”.