Евгения Медведева снялась в танцевальной драме «Искусство падения»

Режиссер сериала — известный хореограф Мигель. Жанр — «танцевальная драма».

Источник: Спортс"

"Молодой танцор Дима участвует в танцевальном шоу и попадает под влияние строгого наставника Фила. Вместе со своей девушкой Юлей он становится участником психологического эксперимента, который Фил ставит на всех окружающих, проверяя на готовность стать настоящими артистами.

Для жесткого и бескомпромиссного продюсера Ренаты танцы — это бизнес, на котором она равнодушно делает деньги. Но однажды ее мировоззрение рушится под воздействием мощной энергетики молодого танцора Антона. Таким образом танец проникает в жизни героев, заставляя двигаться во всех смыслах этого слова", — говорится в описании сериала.

В сериале сыграли Дмитрий Щебет, Артур Астман, Линда Лапиньш, Игорь Грабузов, Глеб Бочков, Анна Цыганкова и другие актеры. Премьерный показ сериала состоится на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в сентябре.