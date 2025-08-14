Евгения Медведева снялась в танцевальной драме «Искусство падения»

Для жесткого и бескомпромиссного продюсера Ренаты танцы — это бизнес, на котором она равнодушно делает деньги. Но однажды ее мировоззрение рушится под воздействием мощной энергетики молодого танцора Антона. Таким образом танец проникает в жизни героев, заставляя двигаться во всех смыслах этого слова", — говорится в описании сериала.