Олимпийская чемпионка Загитова провела тренировку в «Лужниках»

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова провела тренировку на площадке Fonbase в «Лужниках». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Занятие продлилось час. После тренировки Загитова провела автограф-сессию.
«Любите спорт, мечтайте, кайфуйте», — обратилась Загитова к участникам тренировки.
Загитовой 23 года. Она также является серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионкой мира и Европы.
