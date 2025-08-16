Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийская чемпионка Загитова провела тренировку в «Лужниках»

После тренировки состоялась автограф-сессия Загитовой.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова провела тренировку на площадке Fonbase в «Лужниках». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Занятие продлилось час. После тренировки Загитова провела автограф-сессию.

«Любите спорт, мечтайте, кайфуйте», — обратилась Загитова к участникам тренировки.

Загитовой 23 года. Она также является серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионкой мира и Европы.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше