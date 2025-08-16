Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загитова заняла 3-е место в рейтинге влиятельных татар Москвы по версии «БИЗНЕС Online». Обошла Файзуллина, Нургалиева и Набиуллину

Рейтинг составило издание «БИЗНЕС Online».

Источник: Sports.Ru

Олимпийская чемпионка 2018 года расположилась на третьей строчке. В 2026 году в Казани откроют школу фигурного катания ее имени, а год назад она презентовала в Казани ледовое шоу «Хранители времени» об истории Татарстана.

Загитова обошла в рейтинге президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева (4-е место), министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина (6), заместителя секретаря совбеза РФ Рашида Нургалиева (9), председателя Банка России Эльвиру Набиуллина (14).

На 14-м месте в рейтинге оказалась олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, на 19-м — еще одна фигуристка Камила Валиева.