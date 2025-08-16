Загитова заняла 3-е место в рейтинге влиятельных татар Москвы по версии «БИЗНЕС Online». Обошла Файзуллина, Нургалиева и Набиуллину

Олимпийская чемпионка 2018 года расположилась на третьей строчке. В 2026 году в Казани откроют школу фигурного катания ее имени, а год назад она презентовала в Казани ледовое шоу «Хранители времени» об истории Татарстана.
Загитова обошла в рейтинге президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева (4-е место), министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина (6), заместителя секретаря совбеза РФ Рашида Нургалиева (9), председателя Банка России Эльвиру Набиуллина (14).
На 14-м месте в рейтинге оказалась олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, на 19-м — еще одна фигуристка Камила Валиева.