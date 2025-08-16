Светлана Журова: «Уверена, что Медведева справится с ролью актрисы и может ярко блеснуть в этой сфере»

Навыки из фигурного катания помогут Медведевой в кино. У наших фигуристов артистизм — это часть тренировки, поэтому они все очень артистичные у нас. Я абсолютно уверена, что Медведева справится с ролью актрисы и может ярко блеснуть в этой сфере. Желаю ей удачи!