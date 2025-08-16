Светлана Журова: «Уверена, что Медведева справится с ролью актрисы и может ярко блеснуть в этой сфере»

"Фигуристы уже играли в сериалах, та же Медведева играла саму себя. Вполне себе нормально сыграла. Фигурное катание ведь на грани искусства и спорта. Фигуристы постоянно играют какие-то роли на льду, у них сто процентов прокачано актерское мастерство.
Навыки из фигурного катания помогут Медведевой в кино. У наших фигуристов артистизм — это часть тренировки, поэтому они все очень артистичные у нас. Я абсолютно уверена, что Медведева справится с ролью актрисы и может ярко блеснуть в этой сфере. Желаю ей удачи!
У нас и Света Хоркина играла в театре. Вспомните, как танцует фигуристка Елена Ильиных в балете со своим мужем Сергеем Полуниным. Это требует серьезной подготовки. Так что наши спортсмены еще как могут играть в кино, театре, балете", — сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Журова.