Анна Щербакова рассказала, что пока не видит себя в роли тренера

«Я сейчас учусь на тренера, но при этом не могу сказать, что у меня есть какие-то конкретные планы на эту профессию. То есть я провожу мастер-классы, проводила сборы несколько раз. В своем ритме жизни я не вижу себя тренером, потому что после спорта, когда ты 24 часа в сутки погружен в фигурное катание, сейчас столько всего нового открылось передо мной, что хочется все попробовать, все посмотреть, какая она жизнь за пределами катка, и это все настолько увлекательно», — сказала Щербакова.