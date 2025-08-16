Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акатьева о «Ледниковом периоде»: «Это был сложный, но хороший опыт. Каждый выпуск мы ставили новые программы, пробовали новые образы»

В 2018 году фигуристка принимала участие в телепроекте «Ледниковый период. Дети».

Источник: Спортс"

"Я вспоминаю это как прекрасный опыт, в том числе поработать с профессионалами в фигурном катании. Для меня как для ребенка тогда это было шоком.

Конечно, сначала было сложно привыкать к атмосфере таких масштабных соревнований, в особенности к тому, что на трибунах столько зрителей. Свет тоже был необычным для меня — это же как шоу-программы.

Плюс каждый выпуск мы ставили новые программы, пробовали новые образы. Это было довольно сложным, но хорошим опытом для меня, который подарил мне перспективы и приятные воспоминания", — сказала чемпионка России-2023 Софья Акатьева.

Новый джокер Тутберидзе запомнилась в «Ледниковом периоде» не только слезами. За прыжки ей дважды попало от Тарасовой.