Акатьева о «Ледниковом периоде»: «Это был сложный, но хороший опыт. Каждый выпуск мы ставили новые программы, пробовали новые образы»

"Я вспоминаю это как прекрасный опыт, в том числе поработать с профессионалами в фигурном катании. Для меня как для ребенка тогда это было шоком.
Конечно, сначала было сложно привыкать к атмосфере таких масштабных соревнований, в особенности к тому, что на трибунах столько зрителей. Свет тоже был необычным для меня — это же как шоу-программы.
Плюс каждый выпуск мы ставили новые программы, пробовали новые образы. Это было довольно сложным, но хорошим опытом для меня, который подарил мне перспективы и приятные воспоминания", — сказала чемпионка России-2023 Софья Акатьева.
Новый джокер Тутберидзе запомнилась в «Ледниковом периоде» не только слезами. За прыжки ей дважды попало от Тарасовой.