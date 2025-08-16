Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Щербакова о шоу в Японии: «Готовились сильно заранее. Очень много сил вложила в программу, хотелось на Fantasy on Ice показать ее с лучшей стороны»

В мае этого года Щербакова и Алина Загитова приняли участие в шоу Fantasy on Ice в Японии. В июле олимпийская чемпионка Пекина-2022 выступила в шоу в Китае.

Источник: Спортс"

«К шоу в Японии мы готовились сильно заранее. Программу мне ставил Артем Федорченко. Мы заранее договорились, он присылал много вариантов разной музыки, и вот то самое под кодовым названием “Крокодилы” нам запало в душу.

Он давно хотел поставить эту музыку для кого-то, и мне она показалась очень неизбитой для фигурного катания, я до этого ее не слышала на льду, но при этом она очень красиво звучит. Я увидела в ней большой простор для фантазии, для того, чтобы раскрыться с новой стороны.

Мы много работали над этой программой. Артем отвечал за постановку, поэтому дальше очень переживал за меня, когда я выступала. Присылала какие-то плохие отрывочки с дальней трибуны, чтобы он посмотрел и что-то посоветовал, подправил.

Так что он полностью в это вовлекся, и мне кажется, что у нас получилось классно. Я очень много сил тоже вложила в эту программу, долго ее отрабатывала. Хотелось на первом большом международном шоу Fantasy on Ice показать ее с лучшей стороны. Думаю, что у нас это получилось.

Для шоу в Китае не было так много времени на подготовку, были свои сложности. Узнала о своем участии не сильно заранее, но это была моя инициатива — подготовить новую программу, потому что знаю, как меня любят и поддерживают в Китае.

Хотелось сделать программу, посвященную их культуре. С этим номером мне очень помогла Чэнь Лу, к которой я уже не раз ездила в Китай. Обратилась к ней за помощью, чтобы она помогла подобрать музыку и помочь с ориентацией костюма, с хореографическими движениями«, — сказала Щербакова на фан-встрече в рамках “Ночи Московского спорта”.

Загитова с посланием дружбы, Щербакова в «танце вампиров» — наши фигуристки выступили в Японии.

Щербакова умчала в Китай: показала номер с веерами и спойлер к шоу Плющенко.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше