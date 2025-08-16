Щербакова о шоу в Японии: «Готовились сильно заранее. Очень много сил вложила в программу, хотелось на Fantasy on Ice показать ее с лучшей стороны»

«К шоу в Японии мы готовились сильно заранее. Программу мне ставил Артем Федорченко. Мы заранее договорились, он присылал много вариантов разной музыки, и вот то самое под кодовым названием “Крокодилы” нам запало в душу.
Он давно хотел поставить эту музыку для кого-то, и мне она показалась очень неизбитой для фигурного катания, я до этого ее не слышала на льду, но при этом она очень красиво звучит. Я увидела в ней большой простор для фантазии, для того, чтобы раскрыться с новой стороны.
Мы много работали над этой программой. Артем отвечал за постановку, поэтому дальше очень переживал за меня, когда я выступала. Присылала какие-то плохие отрывочки с дальней трибуны, чтобы он посмотрел и что-то посоветовал, подправил.
Так что он полностью в это вовлекся, и мне кажется, что у нас получилось классно. Я очень много сил тоже вложила в эту программу, долго ее отрабатывала. Хотелось на первом большом международном шоу Fantasy on Ice показать ее с лучшей стороны. Думаю, что у нас это получилось.
Для шоу в Китае не было так много времени на подготовку, были свои сложности. Узнала о своем участии не сильно заранее, но это была моя инициатива — подготовить новую программу, потому что знаю, как меня любят и поддерживают в Китае.
Хотелось сделать программу, посвященную их культуре. С этим номером мне очень помогла Чэнь Лу, к которой я уже не раз ездила в Китай. Обратилась к ней за помощью, чтобы она помогла подобрать музыку и помочь с ориентацией костюма, с хореографическими движениями«, — сказала Щербакова на фан-встрече в рамках “Ночи Московского спорта”.
